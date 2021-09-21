Ulus ilçesinde, KOAH hastası için eşi için kozalak pekmezi yapımına başlayan Gülten Özsoy, aldığı siparişlerle işini büyüttü. ORKÖY desteklerinden faydalanan Özsoy, üretimini 5 tona çıkardı.

Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesinde yaşayan Gülten Özsoy (47), 5 yıl önce KOAH hastası olan eşi Ahmet Özsoy için kozalak pekmezi yapmaya başladı.

Deneme amaçlı yaptığı pekmezlerden fayda gören Özsoy, çevresinden de siparişler aldı. Zamanla taleplerin artması üzerinde Özsoy, Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) desteklerinden faydalanarak üretimini artırdı.

Aile bütçesine katkı sağlamaya başlayan Özsoy, ilk etapta 30 kilogramlık pekmez üretirken, yıllar içerisinde bu üretimi 5 tona kadar çıkardı.

“BÜTÜN İLLERDEN VE YURT DIŞINDAN SİPARİŞLER ALIYORUZ”

Pekmezin, eşinin öksürüğüne, akciğerlerine iyi geldiğini fark etmesiyle yıl boyunca evinde üretim yaptığını dile getiren Özsoy, şu sözleri kaydetti:

"İlk olarak eşim için yılda 30 kavanoz yapıyordum. Eşim faydasını gördükten sonra arkadaşlarına tavsiye etti. Faydasını gören arkadaşları da başkalarına tavsiye etti. Ardından 10 kavanoz, bir kasa halinde siparişler almaya başladık. ORKÖY Bölge Müdürlüğünden yüzde 20'si hibe, geri kalanı 3 yıl faizsiz geri ödemeli destek aldık. İlk yıllarda yılda 1 ton olan üretimimizi bu yıl 5 tona kadar çıkardık. Türkiye'nin bütün illerinden ve yurt dışından siparişler alıyoruz.”

Bartın'da, KOAH hastası eşi için başladığı kozalak pekmezi üretimini 5 tona çıkardı ViDEO



KORONAVİRÜS GEÇİRENLER BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ

Özsoy, özellikle koronavirüs döneminde, hastalığa yakalanan vatandaşların kozalak pekmezine büyük ilgi gösterdiğini belirtti.

Pekmezin üretimiyle ilgili bilgi de veren Özsoy, ormandan topladıkları kozalakları kazanlarda kaynattıktan sonra yüzde 30 oranında şeker ilavesi yaparak kıvamını alana kadar kaynatmaya devam ettiklerini anlattı.