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    Bartın'da kolonya içti, hayatını kaybetti

    Bartın'da kolonya içtiği belirtilen 57 yaşındaki Şaban Kesim, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 14.02.2021 - 16:27
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    Bartın'da kolonya içti, hayatını kaybetti

    Bartın'da merkeze bağlı Kayadibiçavuş köyünde oturan Şaban Kesim, dün evde kolonya içti.

    Görme bozukluğu yaşayan Kesim'in yakınları durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

    KOLONYA İÇTİ, KURTARILAMADI

    Köye gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Kesim, yoğun bakıma alındı.

    Kesim, yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün öğle saatlerinde hastanenin yoğun bakım sevisinde yaşamını yitirdi.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Bartın da kolonya içti, hayatını kaybetti #1

    Bartın da kolonya içti, hayatını kaybetti #2

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