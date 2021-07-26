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    Bartın'da köpeğe cinsel istismar

    Tarlada köpeğe cinsel istismarda bulunurken cep telefonu kamerasıyla görüntülenen 66 yaşındaki şahıs, şikayet üzerine gözaltına alındı.
    • DHA
    • 26.07.2021 - 10:30
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    Bartın'da köpeğe cinsel istismar

    Bartın'da köyde yaşayan M.D., dün tarlada komşusunun köpeğine cinsel istismarda bulundu.

    Durumu fark eden bir kişi, o anları cep telefonuyla kayda alarak şikayette bulundu.

    GÖZALTINA ALINDI

    Jandarma ekipleri M.D.'yi gözaltına aldı. Bartın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı veteriner hekim tarafından muayenesi yapılan köpek, sahibine teslim edildi. Bartın Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği ile köpeğin sahibi de M.D.'den şikayetçi oldu.

    ADLİ VE İDARİ İŞLEM

    Karakolda ifadesi alınan M.D.'ye Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında adli işlem uygulandı, 1033 TL para cezası verildi. M.D, jandarmadaki işlemlerinin ardından "Hayvanlara cinsel saldırıda bulunmak veya tecavüz etmek" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

    Bartın da köpeğe cinsel istismar #1

    Bartın da köpeğe cinsel istismar #2

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