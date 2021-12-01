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- Bartın'da kuyudan cesedi çıkan kadının babası serbest bırakıldı
Bartın'da kuyudan cesedi çıkan kadının babası serbest bırakıldı
- DHA
- 01.12.2021 - 16:19
- Güncelleme : 01.12.2021 - 16:22
Bartın'daki Gecen Mahallesi'nde yaşayan 31 yaşındaki Songül Sarı'dan, pazar günü öğle saatlerinde evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı.
Ailesi, polise ihbarda bulunurken, çevrede de arama yaptı. Aile, evlerine yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta olan Daşboğazı mevkisindeki bahçede, 6 metre derinliğinde su kuyusunda Songül Sarı'nın cansız bedenini buldu.
BABASI VE KARDEŞLERİNİ SORUMLU TUTTU
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kuyunun girişine kalemle yazı yazıldığını tespit etti. Songül Sarı'nın, duvara kalemle babası E.S., kardeşleri İ.S. ile Ü.S.’nin isimlerini yazdığı ve ölümünden sorumlu tuttuğu belirtildi.
ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR
Bunun üzerine baba ve çocukları, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından baba ve 2 çocuğu, adliyeye sevk edildi.
Kardeşler İ.S. ve Ü.S., savcılıkta ifadelerinin ardından serbest kalırken, baba E.S. ise çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.