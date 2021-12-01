Bartın'da kuyudan cesedi çıkan kadının babası serbest bırakıldı

Su kuyusuna atlayan Songül Sarı'nın ölümünden sorumluğu tuttuğu babası E.S. ile kardeşleri İ.S. ve Ü.S., adli kontrolle serbest kaldı.

Bartın'daki Gecen Mahallesi'nde yaşayan 31 yaşındaki Songül Sarı'dan, pazar günü öğle saatlerinde evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı.

Ailesi, polise ihbarda bulunurken, çevrede de arama yaptı. Aile, evlerine yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta olan Daşboğazı mevkisindeki bahçede, 6 metre derinliğinde su kuyusunda Songül Sarı'nın cansız bedenini buldu.

BABASI VE KARDEŞLERİNİ SORUMLU TUTTU

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kuyunun girişine kalemle yazı yazıldığını tespit etti. Songül Sarı'nın, duvara kalemle babası E.S., kardeşleri İ.S. ile Ü.S.’nin isimlerini yazdığı ve ölümünden sorumlu tuttuğu belirtildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR

Bunun üzerine baba ve çocukları, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından baba ve 2 çocuğu, adliyeye sevk edildi.

Kardeşler İ.S. ve Ü.S., savcılıkta ifadelerinin ardından serbest kalırken, baba E.S. ise çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.













