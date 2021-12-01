Euro
15.1806
-2.23%
Dolar
13.3737
-2.18%
Altın
769.9
-1.14%
Borsa
1.854
2.43%
Bitcoin
776.874
3.35%
BTXN Coin
51.09
4.15%
11ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 11 C

    Bartın'da kuyudan cesedi çıkan kadının babası serbest bırakıldı

    Su kuyusuna atlayan Songül Sarı'nın ölümünden sorumluğu tuttuğu babası E.S. ile kardeşleri İ.S. ve Ü.S., adli kontrolle serbest kaldı.
    • DHA
    • 01.12.2021 - 16:19
    • Güncelleme : 01.12.2021 - 16:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bartın'da kuyudan cesedi çıkan kadının babası serbest bırakıldı

    Bartın'daki Gecen Mahallesi'nde yaşayan 31 yaşındaki Songül Sarı'dan, pazar günü öğle saatlerinde evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı.

    Ailesi, polise ihbarda bulunurken, çevrede de arama yaptı. Aile, evlerine yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta olan Daşboğazı mevkisindeki bahçede, 6 metre derinliğinde su kuyusunda Songül Sarı'nın cansız bedenini buldu.

    BABASI VE KARDEŞLERİNİ SORUMLU TUTTU

    Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kuyunun girişine kalemle yazı yazıldığını tespit etti. Songül Sarı'nın, duvara kalemle babası E.S., kardeşleri İ.S. ile Ü.S.’nin isimlerini yazdığı ve ölümünden sorumlu tuttuğu belirtildi.

    ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR

    Bunun üzerine baba ve çocukları, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından baba ve 2 çocuğu, adliyeye sevk edildi.

    Kardeşler İ.S. ve Ü.S., savcılıkta ifadelerinin ardından serbest kalırken, baba E.S. ise çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

    Bartın da kuyudan cesedi çıkan kadının babası serbest bırakıldı #1

    Bartın da kuyudan cesedi çıkan kadının babası serbest bırakıldı #2

    Bartın da kuyudan cesedi çıkan kadının babası serbest bırakıldı #3

    Bartın da kuyudan cesedi çıkan kadının babası serbest bırakıldı #4

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir