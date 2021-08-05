Bartın’da önce yayaya sonra iş yerine çarptı: 1 ölü

Kontrolden çıkan hafif ticari araç önce yayaya ardından bir iş yerine çarptı. Feci kazada yaya hayatını kaybederken, sürücü de hafif şekilde yaralandı.

Bartın’ın Amasra ilçesine bağlı Kuyupınar mevkisinde, Mustafa Y. (56) iradesindeki 74 DA 730 plakalı hafif ticari araç, önce yol kenarında yaya olarak ilerleyen Cevdet Aksu’ya çarptı.

Araç ardından yol kenarında yöresel ürünlerin satışa sunulduğu bir iş yerine çarparak durabildi.

YOLA SAVRULDU

Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan Cevdet Aksu, yapılan tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaşamını yitiren Aksu’ya ait kıyafet, ayakkabı, şapka ve telefonların yola savrulduğu görüldü.

BÜYÜK HASAR MEYDANA GELDİ

Mustafa Y. idaresindeki hafif ticari aracın çarparak durabildiği yöresel ürünlerin satıldığı iş yerinde büyük çapta maddi hasar oluştu.

Kaza sırasında iş yerinin kapalı olması olası can kayıplarının önüne geçti.

“DAHA AYRILALI 5 DAKİKA OLDU”

İş yeri sahibi kazadan sadece 5 dakika önce bölgeden ayrıldıklarını söylerken, “Burada köy ürünleri satıyoruz. Daha ayrılalı 5 dakika oldu. Yaklaşık 300 metre yukarıda kaza yapıyor. Bir ağabeyimize çarpıyor. Ondan sonra gelip buraya girdi. Görüyorsunuz tezgahın halini. Direk buraya girip piknik masasının hızıyla kendiliğinden durmuş araba. Sürücü yaralıydı. Kolu filan kırıktı.” dedi.

BİRİ YENİ DİĞERİ ESKİ MUHTAR

Kazada ölen Cevdet Aksu’nun cenazesi Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaralı sürücü Mustafa Y. ise 112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Mustafa Y.'nin Çakraz köyü muhtarlığı görevinde bulunduğu, hayatını kaybeden Cevdet Aksu'nun ise Konuklar köyü eski muhtarı olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.