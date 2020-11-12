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- Bartın’da otomobil baraj gölüne uçtu: 2 ölü
Bartın’da otomobil baraj gölüne uçtu: 2 ölü
Otomobilde 1 kişinin daha bulunduğu belirtilirken, arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.
- DHA
- 12.11.2020 - 12:27
- Güncelleme : 12.11.2020 - 12:44
Bartın-Karabük yolunun Kirazlıköprü mevkisinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği 67 AZ 743 plakalı otomobil, yaklaşık 100 metre yükseklikten Kirazlıköprü Baraj Gölü'ne uçtu.
Otomobili kiralayan kişiden haber alınamaması üzerine firma, araç takip sisteminden otomobilin bulunduğu yeri belirledi.
İKİ KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI, BİR KİŞİ ARANIYOR
Bölgeye giden firma yetkilileri, sulara gömülen otomobili görüp, itfaiye ve AFAD ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, yapılan çalışmayla 2 kişinin cesedini sudan çıkardı.
Otomobilde 1 kişinin daha bulunduğu belirtilirken, arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.