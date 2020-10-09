Bartın'da otomobil traktörle çarpıştı

Bartın Karabük karayolunun Büyükkıran Köyü mevkiinde meydana gelen kazada otomobille traktör çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Bartın Karabük karayolunun Büyükkıran Köyünde meydana gelen kazada, M.T.’nin kullandığı Renault marka otomobil Bartın’dan Karabük istikametine seyir halinde iken bu sırada karşı yönden gelen ve benzin istasyonuna giriş yapmak isteyen M.Ö.’nün kullandığı 78 YC 654 plakalı traktöre çarptı.

3 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle devrilen traktörün sürücüsü M.Ö. ve otomobil sürücüsü M.T. ile otomobilde yolcu olarak bulunan A.Ö. yaralandı.

Otomobilde sıkışan M.T. ile otomobilde yolcu olarak bulunan A.Ö. itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarılırken yaralılar olay yerinde 112 ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.







