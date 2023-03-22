Bartın'da otomobilin çarptığı 73 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Bartın'da ölümle sonuçlanan bir kaza meydana geldi.
Çatmaca mevkiinde yaşanan olayda, 73 yaşındaki Münevver Kale yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi.
Bu sırada A.O. yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu metrelerce savrulup yere düştü.
Hayatını kaybetti
Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye 112 ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaşlı kadın olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırılırken yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Otomobil sürücüsü A.O. ise gözaltına alındı.
Kaza anı kamerada
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Görüntülerde, otomobilin çarpma anı ve kadının çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulduğu görüldü.