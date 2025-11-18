Bartın'da polis kovalamacasıyla yakalanan sürücü alkollü çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bartın'da Zonguldak yolu Şehirlerarası Otobüs Terminali yakınlarında uygulama yapan trafik polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan otomobil ile polis ekipleri arasında kovalamaca başladı.

Ekiplerin kovalamacası ile otomobil, Cumhuriyet Caddesi üzerindeki trafik ışıklarının bulunduğu alanda sıkıştırıldı.

Otomobildeki sürücü ve yanında bulunan kişi, ekipler tarafından etkisiz hale getirildi.

ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENDİ

Sürücünün 160 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Sürücü ve yanındaki şahıs, sağlık raporu için Bartın Devlet Hastanesi'ne, işlemler için ise polis merkezine götürüldü.

Araç ise bağlanarak çekici yardımıyla yediemin otoparkına çekildi.