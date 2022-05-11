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    Bartın’da sahte alkol operasyonu: 1 gözaltı

    Hem düğünlerde hem asker eğlencelerinde satılmak üzere hazırlanan sahte içkiler, jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonla ele geçirildi. Olayla bağlantısı olan S.B., gözaltına alındı.
    • 11.05.2022 - 13:27
    • Güncelleme : 11.05.2022 - 13:59
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    Bartın’da sahte alkol operasyonu: 1 gözaltı

    Bartın’da, halk sağlığını tehlikeye atan kaçak alkol üreticisi ve satıcılarına yönelik denetimler sürüyor…

    İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Ulus’ta düğün ve asker eğlenceleri için yapılan sahte alkollerin satışa sunulmaya hazırlanıldığı yönde istihbarat aldı.

    Ulus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalara başlayan ekipler, S.B. isimli şahsın ikametinde ve eklentilerinde aramalar yaptı.

    Ele geçirilenler

    İHA’nın haberine göre; 11 litre etil alkol, 6 litre el yapımı votka, 1 litre el yapımı rakı ele geçirildi. Sahte içkilere el konuldu. Şüpheli S.B. gözaltına alınırken, adli tahkikatın sürdürüldüğü öğrenildi.

    Bartın’da sahte alkol operasyonu: 1 gözaltı #1


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