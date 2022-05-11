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Bartın’da sahte alkol operasyonu: 1 gözaltı

Bartın’da sahte alkol operasyonu: 1 gözaltı

Hem düğünlerde hem asker eğlencelerinde satılmak üzere hazırlanan sahte içkiler, jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonla ele geçirildi. Olayla bağlantısı olan S.B., gözaltına alındı.