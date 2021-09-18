Bartın'da şarjda unutulan cep telefonu evi yaktı

Şarjın takılı olduğu prizden yükselen alevlerin arasında kalan aile son anda kurtulmayı başarırken, itfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Bartın'da bir apartmanın 2. katında yaşayan İlhan Gürdağ, eşi ve 2 çocuğunun evde olduğu sırada elektrik prizinden çıkan yangında alevler bir anda büyüyerek tüm daireyi sardı.

O sırada uykuda olan baba İlhan Gürdağ alev ve dumanları fark edince eşi ve çocuklarını alarak evi terk etti.

EV KÜL OLDU

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi. Bartın Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yanan daire ise kullanılamaz hale geldi.

AİLE SON ANDA KURTULDU

Baba Gürdağ yaşanan korku dolu anları anlatarak, “Alevlerin arasında kaldık. Çocuklarla alevlerin arasında kaldık. Çıkardım çocukları. Prizden çıktı. Telefonu şarja takmıştık. Biraz uyuduktan sonra bir çatırtı oldu” dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.





















