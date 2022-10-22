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    Bartın'da şehit madenciler için mevlit programı düzenlendi

    Türkiye'nin birçok noktasından 80 din görevlisi Amasra'ya gelerek grizu patlamasında hayatını kaybeden 41 maden işçisi için camilerde Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okuyarak dua etti.
    • 22.10.2022 - 15:29
    • Güncelleme : 22.10.2022 - 15:32
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    Bartın'da şehit madenciler için mevlit programı düzenlendi

    Türkiye, Bartın'da maden ocağındaki patlamadaki şehitlerine ağladı.

    14 Ekim akşamı grizu kaynaklı yaşanan patlamada 11 işçi yaralanmış, 41 işçi de şehit olmuştu.

    Olayın üzerinden 8 gün geçmişken acı ise tazeliğini koruyor.

    Şehit için mevlit okutuldu

    Bugün kentteki camilerde mevlit programı düzenlendi.

    İl Müftülüğü tarafından Amasra ilçe merkezindeki Ulu Cami'de gerçekleştirilen mevlit programında, İstanbul'dan gelenlerin de yer aldığı din görevlilerince Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dua edildi.

    Bartın da şehit madenciler için mevlit programı düzenlendi #1

    80 din adamı bölgeye geldi

    Program kapsamında 80 din adamı görevlendirildi.

    Amasra Müftüsü Oğuz Yılmaz, "İstanbul Müftülüğümüz ve din görevlilerimizin hepsinden düşünceli davranışlarından dolayı Allah razı olsun." dedi.

    Bartın'da şehit madenciler için mevlit programı düzenlendi VİDEO

    Bartın da şehit madenciler için mevlit programı düzenlendi #2

    Mevlit sonrası ikramlar yapıldı

    AA'nın aktarımına göre; cami çıkışında ise Türk Kızılay ve Türk Eczacılar Birliği tarafından ikramlarda bulunuldu.

    Mevlit programına sivil toplum kuruluşu temsilcileri, hayatını kaybeden madencilerin yakınları ile vatandaşlar katıldı.

    Bartın da şehit madenciler için mevlit programı düzenlendi #3

    Bartın da şehit madenciler için mevlit programı düzenlendi #4

    Bartın da şehit madenciler için mevlit programı düzenlendi #5

    Bartın da şehit madenciler için mevlit programı düzenlendi #6


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