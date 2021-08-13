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    Bartın'da selde kaybolan yaşlı kadın, 3 gündür aranıyor

    Meydana gelen sel felaketinin ardından kaybolan 86 yaşındaki Arife Ünal'ı arama çalışmaları, 3'üncü gününde devam ediyor.
    • DHA
    • 13.08.2021 - 13:26
    • Güncelleme : 13.08.2021 - 14:23
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    Bartın'da selde kaybolan yaşlı kadın, 3 gündür aranıyor

    Bartın'un Ulus ilçesinde 3 gün önce yaşanan sel felaketinden en çok zararı Zafer ve Akörensöküler köyleri gördü.

    Çok sayıda ev sel nedeniyle kullanılmaz hale geldi. Zafer köyünü birbirine bağlayan köprülerin çökmesiyle birlikte ulaşım kesildi.

    Akörensöküler köyünde ise selin yıktığı evde bulunan Arife Ünal, suya kapılarak kayboldu.

    EKİPLER YAŞLI KADINI ARIYOR

    86 yaşındaki Arife Ünal'ı arama çalışmaları 3'üncü gününde de sürüyor. AFAD, Amasra Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı, deniz polisi, İl Jandarma Komutanlığı ve özel arama kurtarma ekipleri tarafından arama çalışması yapılıyor.

    Çalışmalar sırasında hassas burunlu köpekler de kullanılıyor. Isıya duyarlı drone ile bölge taranıyor. Çalışmalar, Kozcağız Barajı ile evin yıkıldığı dere arasındaki 23 kilometrelik alanda gerçekleştiriliyor.

    Bartın da selde kaybolan yaşlı kadın, 3 gündür aranıyor #1

    KÖPRÜNÜN ÇÖKME ANI KAMERADA

    Ayrıca sel nedeniyle yıkılan Bartın- Karabük yolunda ise yol açma çalışmaları sürüyor. Bartın- Karabük yolunun kapanmasına neden olan Bahçecik köyü mevkiindeki köprünün çökme anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Bartın da selde kaybolan yaşlı kadın, 3 gündür aranıyor #2

    Bartın da selde kaybolan yaşlı kadın, 3 gündür aranıyor #3

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