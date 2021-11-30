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- Bartın'da su kuyusunda ölü bulunan kadının bıraktığı not
Bartın'da su kuyusunda ölü bulunan kadının bıraktığı not
- AA
- 30.11.2021 - 16:10
- Güncelleme : 30.11.2021 - 16:24
Bartın'da, Gecen Mahallesi'nde 2 gün önce evinden ayrıldıktan sonra bir daha dönmeyen Songül Sarı'nın (31) yakınları, emniyete kayıp ihbarında bulundu.
Mahallede arama yapan Sarı'nın yakınları, kadının cesedini Daşboğar mevkisinde tarladaki su kuyusunda gördü.
Bölgeye gelen ekipler, cesede ulaşılması için 6 metre derinliğinde olan kuyudaki suyu pompa yardımıyla boşalttı.
AFAD ve itfaiye ekiplerince çıkarılan Sarı'nın cesedi, incelemenin ardından otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
ÖLMEDEN ÖNCE İSİMLERİNİ YAZDI
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kuyunun girişine kalemle yazı yazıldığını tespit etti.
Songül Sarı'nın duvara kalemle aile üyelerinden 3 kişinin ismini yazıp, ölümünden bu kişileri sorumlu tuttuğu belirtildi.
3 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.