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- Bartın'da taziye evinde balkon çöktü: 13 yaralı
Bartın'da taziye evinde balkon çöktü: 13 yaralı
Ulus ilçesine bağlı Bağdatlı köyünde taziye evinde balkonun çökmesi nedeniyle 13 kişi yaralandı.
- DHA
- 12.09.2021 - 02:09
Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Bağdatlı köyünde önceki kalp krizi geçiren Muharrem Can (47) hayatını kaybetti. Dün sabah saatlerinde taziye için gelenler evde toplandı.
BALKON ÇÖKTÜ, 13 KİŞİ YARALANDI
İki katlı ahşap evin 3 metre yüksekliğindeki balkonu, taziyeye gelenler üzerinde otururken çöktü, 13 kişi yaralandı. Yaralılardan 2’sinin üzerine yemek kazanının devrilmesi sonucu vücutlarında yanıklar oluştuğu belirtildi.
İhbar üzerine köye sağlık ekipleri ve UMKE sevk edildi. Ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.