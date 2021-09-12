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    Bartın'da taziye evinde balkon çöktü: 13 yaralı

    Ulus ilçesine bağlı Bağdatlı köyünde taziye evinde balkonun çökmesi nedeniyle 13 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 12.09.2021 - 02:09
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    Bartın'da taziye evinde balkon çöktü: 13 yaralı

    Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Bağdatlı köyünde önceki kalp krizi geçiren Muharrem Can (47) hayatını kaybetti. Dün sabah saatlerinde taziye için gelenler evde toplandı.

    BALKON ÇÖKTÜ, 13 KİŞİ YARALANDI

    İki katlı ahşap evin 3 metre yüksekliğindeki balkonu, taziyeye gelenler üzerinde otururken çöktü, 13 kişi yaralandı. Yaralılardan 2’sinin üzerine yemek kazanının devrilmesi sonucu vücutlarında yanıklar oluştuğu belirtildi.

    Bartın da taziye evinde balkon çöktü: 13 yaralı #1

    İhbar üzerine köye sağlık ekipleri ve UMKE sevk edildi. Ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Bartın da taziye evinde balkon çöktü: 13 yaralı #2

    Bartın da taziye evinde balkon çöktü: 13 yaralı #3

    Bartın da taziye evinde balkon çöktü: 13 yaralı #4

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    Bartın da taziye evinde balkon çöktü: 13 yaralı #6

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    Bartın da taziye evinde balkon çöktü: 13 yaralı #10

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