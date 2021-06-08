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    Bartın'da, ters şeride giren cip, jandarma aracına çarptı

    Amasra'da ters şeride giren cip ile jandarma aracının kafa kafaya çarpışması sonucu 2’si asker 4 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 08.06.2021 - 01:58
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    Bartın'da, ters şeride giren cip, jandarma aracına çarptı

    Amasra-Çakraz yolunda, Bartın istikametine ters şeride giren Mevlüt D. yönetimindeki cip, karşı yönden gelen Amasra İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik timi aracı ile kafa kafaya çarpıştı.

    Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri geldi.

    2'Sİ ASKER 4 YARALI

    Kazada cip sürücüsü Mevlüt D. ve yanında bulunan Hayrettin I. ile jandarma aracında bulunan sürücü Uzman Çavuş İ.N. ile Uzman Çavuş A.Y. yaralandı.

    Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 4 yaralı tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Bartın da, ters şeride giren cip, jandarma aracına çarptı #1

    Bartın da, ters şeride giren cip, jandarma aracına çarptı #2

    Bartın da, ters şeride giren cip, jandarma aracına çarptı #3

    Bartın da, ters şeride giren cip, jandarma aracına çarptı #4

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