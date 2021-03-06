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    Bartın’da tır devrildi, şoförün kolu koptu

    Hurda yüklü tır derilince şoför içinde sıkıştı. Kaza sonucu kolu kopan şoför hastaneye kaldırıldı.
    • AA
    • 06.03.2021 - 11:57
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    Bartın’da tır devrildi, şoförün kolu koptu

    Bartın Limanı’nda Organize Sanayi Bölgesi’nde demir çelik fabrikasına hurda demir taşıma sırasında, kaza meydana geldi.

    Sürücü Zafer G. isimli vatandaş, Tuna Mahallesi Safranbolu kavşağında virajı alamayınca, tır devrildi.

    47 yaşındaki tır şoförü, olduğu yerde sıkıştı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Çevrede bulunan işçiler, sağlık ekiplerine haber verdi.

    Bölge sevk edilen ekipler, yaralı şoför için çalışmalara başladı.

    Bartın’da tır devrildi, şoförün kolu koptu #1

    GÜÇLÜKLE ÇIKARILDI

    Güçlükle yerinden çıkarılan sürücünün kolu koptuğu tespit edildi.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Şoför ilk müdahalenin ardından Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Bartın'da tır devrildi, şoförün kolu koptu VİDEO

    TRAFİK AKSADI

    Kaza nedeni ile bölgede trafik aksadı. Etrafa saçılan hurda demirler iş makinesi yardımı ile toplandı.

    Bartın’da tır devrildi, şoförün kolu koptu #2

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