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- Bartın’da tır devrildi, şoförün kolu koptu
Bartın’da tır devrildi, şoförün kolu koptu
Hurda yüklü tır derilince şoför içinde sıkıştı. Kaza sonucu kolu kopan şoför hastaneye kaldırıldı.
- AA
- 06.03.2021 - 11:57
Bartın Limanı’nda Organize Sanayi Bölgesi’nde demir çelik fabrikasına hurda demir taşıma sırasında, kaza meydana geldi.
Sürücü Zafer G. isimli vatandaş, Tuna Mahallesi Safranbolu kavşağında virajı alamayınca, tır devrildi.
47 yaşındaki tır şoförü, olduğu yerde sıkıştı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Çevrede bulunan işçiler, sağlık ekiplerine haber verdi.
Bölge sevk edilen ekipler, yaralı şoför için çalışmalara başladı.
GÜÇLÜKLE ÇIKARILDI
Güçlükle yerinden çıkarılan sürücünün kolu koptuğu tespit edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Şoför ilk müdahalenin ardından Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Bartın'da tır devrildi, şoförün kolu koptu VİDEO
TRAFİK AKSADI
Kaza nedeni ile bölgede trafik aksadı. Etrafa saçılan hurda demirler iş makinesi yardımı ile toplandı.