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- Bartın’da trafikte ayağını camdan sarkıtıp otomobil kullandı
Bartın’da trafikte ayağını camdan sarkıtıp otomobil kullandı
Seyir halinde olan bir otomobil sürücüsünün trafikteki rahatlığı tepki çekti. Bir ayağını camdan dışarı sarkıtarak otomobil kullanan sürücünün o anları kameraya yansıdı.
- DHA
- 16.07.2021 - 11:41
- Güncelleme : 16.07.2021 - 12:14
Bartın-Amasra yolunda sağ şeritte ilerleyen otomobil sürücüsü, bir ayağını camdan dışarı sarkıttı.
Hem kendi hem diğer sürücüleri tehlikeye atan sürücü yoluna bu şekilde devam etti.
Şahsın rahatlığı trafikteki diğer sürücülerin cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
GÖZDEN KAYBOLDU
Tepki çeken sürücü, ayağı camdan dışarı sarkıtılmış halde yoluna devam ederek gözden kayboldu.
Şans eseri, kaza meydana gelmedi.
Bartın’da trafikte ayağını camdan sarkıtıp otomobil kullandı ViDEO