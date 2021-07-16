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Bartın’da trafikte ayağını camdan sarkıtıp otomobil kullandı

Bartın’da trafikte ayağını camdan sarkıtıp otomobil kullandı

Seyir halinde olan bir otomobil sürücüsünün trafikteki rahatlığı tepki çekti. Bir ayağını camdan dışarı sarkıtarak otomobil kullanan sürücünün o anları kameraya yansıdı.