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    Bartın’da trafikte ayağını camdan sarkıtıp otomobil kullandı

    Seyir halinde olan bir otomobil sürücüsünün trafikteki rahatlığı tepki çekti. Bir ayağını camdan dışarı sarkıtarak otomobil kullanan sürücünün o anları kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 16.07.2021 - 11:41
    • Güncelleme : 16.07.2021 - 12:14
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    Bartın’da trafikte ayağını camdan sarkıtıp otomobil kullandı

    Bartın-Amasra yolunda sağ şeritte ilerleyen otomobil sürücüsü, bir ayağını camdan dışarı sarkıttı.

    Hem kendi hem diğer sürücüleri tehlikeye atan sürücü yoluna bu şekilde devam etti.

    Şahsın rahatlığı trafikteki diğer sürücülerin cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

    GÖZDEN KAYBOLDU

    Tepki çeken sürücü, ayağı camdan dışarı sarkıtılmış halde yoluna devam ederek gözden kayboldu.

    Şans eseri, kaza meydana gelmedi.

    Bartın’da trafikte ayağını camdan sarkıtıp otomobil kullandı ViDEO

    Bartın’da trafikte ayağını camdan sarkıtıp otomobil kullandı #1

    Bartın’da trafikte ayağını camdan sarkıtıp otomobil kullandı #2

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