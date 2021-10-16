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    Bartın'da vatandaşların canını hiçe sayan yolcu otobüsüne ceza kesildi

    Ekipler, araç içerisindeki koridorların yüklerle kapatılmasıyla, acil durumlarda yolcuların tahliye edilemeyeceğini belirtti.
    • İHA
    • 16.10.2021 - 09:34
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    Bartın'da vatandaşların canını hiçe sayan yolcu otobüsüne ceza kesildi

    Şehirler arası yolcu otobüslerine yönelik denetimler sürüyor.

    Kastamonu'dan İstanbul'a seyir halinde olan otobüs, Bartın'da kontrol noktası oluşturan jandarma ekiplerinin kontrolüne takıldı.

    ACİL DURUMLARDA ENGEL

    İnceleme yapan ekipler, koridorda çıkış kapılarında gördüğü yüklerle şaşkına döndü.

    Vatandaşların yanlarında götürmek istediği torbaların, acil durumlarda yolcuların tahliyelerine engel olacağı belirtildi.

    Bartın da vatandaşların canını hiçe sayan yolcu otobüsüne ceza kesildi #1

    FİRMAYA 2 BİN 372 TL CEZA KESİLDİ

    Bu durumun can güvenliğini tehlikeye atacağı düşünülerek, jandarma tarafından otobüsün geçişine izin verilmedi.

    Çuvalların kamyonete yüklenmesinin ardından geçişine izin verilen otobüs firmasına ise 2 bin 372 TL para cezası kesildi.

    Bartın da vatandaşların canını hiçe sayan yolcu otobüsüne ceza kesildi #2

    Bartın da vatandaşların canını hiçe sayan yolcu otobüsüne ceza kesildi #3

    Bartın da vatandaşların canını hiçe sayan yolcu otobüsüne ceza kesildi #4

    Bartın da vatandaşların canını hiçe sayan yolcu otobüsüne ceza kesildi #5

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