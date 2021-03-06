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    Bartın'da yangın: Ev küle döndü, hayvanlar telef oldu

    Sobadan çıkan yangın, bütün evi sarmasının ardından ahıra da sıçradı. Ev kullanılamaz hale gelirken, ahırdaki hayvanlar telef oldu.
    • İHA
    • 06.03.2021 - 12:14
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    Bartın'da yangın: Ev küle döndü, hayvanlar telef oldu

    Ardahan’ın Posof ilçesine bağlı Erim köyünde, sobadan çıkan yangın bütün evi sardı.

    Şahmurat Aktaş’a ait olduğu belirlenen evde çıkan yangın, kısa sürede büyüdü.

    Aktaş, eşini ve çocuklarını alarak yanan evden son anda çıkabildi.

    TÜP PATLADI

    Evde bulunan tüp alevlerin etkisi ile patladı.

    Daha da büyüyen yangın ahıra da sıçradı.

    Bartın da yangın: Ev küle döndü, hayvanlar telef oldu #1

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yanan eve müdahale eden itfaiye ekipleri, yoğun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına alabildi.

    KULLANILAMAZ HALE GELDİ

    Evde soğutma çalışmalarının ardından, yangının maliyeti ortaya çıktı.

    Enkaza dönen kullanılamaz hale geldi.

    Bartın da yangın: Ev küle döndü, hayvanlar telef oldu #2

    HAYVANLAR TELEF OLDU

    Ahırda bulunan hayvanlar telef oldu.

    AİLE LOJMANA YERLEŞTİRİLDİ

    Evsiz kalan aile, Posof İlçe Kaymakamı Murat Mete ve İlçe Müftüsü Osman Gül’ün girişmleri ile cami lojmanına yerleştirildi.

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