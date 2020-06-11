Dolar
6.7848
0.1343%
Euro
7.7103
0.0194%
Altın
1733.62
-0.2927%
Borsa
109778.94
0%
G. Altın
377.459
-0.3308%
Bitcoin
66662.73
-0.2669%
21ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 21 C

    Bartın'da yolun karşısına geçmeye çalışırken öldü

    29 yaşındaki genç adam, otomobilin çarpması sonucu olay yerinde can verirken, sürücü karakola götürüldü.
    • DHA
    • 11.06.2020 - 09:31
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Bartın'da yolun karşısına geçmeye çalışırken öldü

    Bartın istikametine giden Ogün Kalyoncu (52) yönetimindeki 67 ABL 991 plakalı otomobil, Çiftlik Köyü mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan 29 yaşındaki Atalay Kalafat'a çarptı.

    Kalafat, çarpmanın şiddetiyle yola savruldu.

    OLAY YERİNDE CAN VERDİ

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Atalay Kalafat'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kalafat’ın cenazesi morga kaldırıldı.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Otomobil sürücüsü Ogün Kalyoncu ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Görüş Bildir