Bartın'da yolun karşısına geçmeye çalışırken öldü

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29 yaşındaki genç adam, otomobilin çarpması sonucu olay yerinde can verirken, sürücü karakola götürüldü.

Bartın istikametine giden Ogün Kalyoncu (52) yönetimindeki 67 ABL 991 plakalı otomobil, Çiftlik Köyü mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan 29 yaşındaki Atalay Kalafat'a çarptı.

Kalafat, çarpmanın şiddetiyle yola savruldu.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Atalay Kalafat'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kalafat’ın cenazesi morga kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Otomobil sürücüsü Ogün Kalyoncu ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.