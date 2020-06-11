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- Bartın'da yolun karşısına geçmeye çalışırken öldü
Bartın'da yolun karşısına geçmeye çalışırken öldü
29 yaşındaki genç adam, otomobilin çarpması sonucu olay yerinde can verirken, sürücü karakola götürüldü.
- DHA
- 11.06.2020 - 09:31
Bartın istikametine giden Ogün Kalyoncu (52) yönetimindeki 67 ABL 991 plakalı otomobil, Çiftlik Köyü mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan 29 yaşındaki Atalay Kalafat'a çarptı.
Kalafat, çarpmanın şiddetiyle yola savruldu.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Atalay Kalafat'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kalafat’ın cenazesi morga kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Otomobil sürücüsü Ogün Kalyoncu ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.