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    Bartın'daki 41 maden şehidinden geriye kalanlar

    Bartın'daki 41 maden şehidinden geriye kalanlar

    Maden ocağı patlamasında hayatını kaybeden 41 şehidin isimleri belli oldu. Şehitlerden geriye kalan fotoğraflar ise yürekleri dağladı.
    • 16.10.2022 - 10:22
    • Güncelleme : 16.10.2022 - 10:45
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    Bartın Amasra'daki maden ocağı patlamasındaki şehitlerin isimleri açıklandı.

    14 Eylül akşamında yaşanan olay, yüreklere ateş düşürdü...

    Büyük umutlarla süren bekleyişin ardından 41 işçinin vefat haberi yürekleri dağladı.

    Kimisi bekar, kimisi yeni evli, kimisi ise 5 günlük baba...

    11 yaralı, 41 şehit

    Ailelerin sabah saatlerine kadar süren bekleyişlerinden geriye acı dolu feryatları kaldı.

    11 kişinin yaralandığı patlamada, 41 işçi ise şehit düştü.

    Bartın daki 41 maden şehidinden geriye kalanlar #1

    Şehitlerin isim listesi

    Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

    İşte Bartın Amasra maden ocağı Grizu patlamasında hayatını kaybeden 41 şehidimizden geriye kalan fotoğraflar...

    ALİ DOĞRU

    Bartın daki 41 maden şehidinden geriye kalanlar #2

    GÜLDAL SERENLİ

    Bartın daki 41 maden şehidinden geriye kalanlar #3

    SELÇUK AYVAZ

    Bartın daki 41 maden şehidinden geriye kalanlar #4

    EMRAH KAYA

    Bartın daki 41 maden şehidinden geriye kalanlar #5

    SERKAN NAKAŞ

    Bartın daki 41 maden şehidinden geriye kalanlar #6

    EMRAH KAVAL

    Bartın daki 41 maden şehidinden geriye kalanlar #7

    GÖKHAN MERCAN

    Bartın daki 41 maden şehidinden geriye kalanlar #8

    MEHMET KARA

    Bartın daki 41 maden şehidinden geriye kalanlar #9

    AZİZ KÖSE

    Bartın daki 41 maden şehidinden geriye kalanlar #10

    ERCAN AKDENİZ

    Bartın daki 41 maden şehidinden geriye kalanlar #11

    ENES AYDIN

    Bartın daki 41 maden şehidinden geriye kalanlar #12

    MURAT ERGİN

    Bartın daki 41 maden şehidinden geriye kalanlar #13

    RDIVAN ACET

    Bartın daki 41 maden şehidinden geriye kalanlar #14

    FİKRET KANSIZ

    Bartın daki 41 maden şehidinden geriye kalanlar #15

    MUSTAFA ÇELİK

    Bartın daki 41 maden şehidinden geriye kalanlar #16

    DENİZ BAYSAL

    Bartın daki 41 maden şehidinden geriye kalanlar #17

    YUSUF ÖZERKAN

    Bartın daki 41 maden şehidinden geriye kalanlar #18

    ÖNER YILDIZ

    Bartın daki 41 maden şehidinden geriye kalanlar #19

    SABRİ AKDERE

    Bartın daki 41 maden şehidinden geriye kalanlar #20

    SERHAT KAHRAMAN

    Bartın daki 41 maden şehidinden geriye kalanlar #21

    İBRAHİM KÖSE

    Bartın daki 41 maden şehidinden geriye kalanlar #22

    FERHAT POYRAZ

    Bartın daki 41 maden şehidinden geriye kalanlar #23

    ERCAN SARAÇ

    Bartın daki 41 maden şehidinden geriye kalanlar #24

    BURÇİN SABAN

    Bartın daki 41 maden şehidinden geriye kalanlar #25

    SUAT DEMİRKIRAN

    Bartın daki 41 maden şehidinden geriye kalanlar #26

    YASİN ÇELİK

    Bartın daki 41 maden şehidinden geriye kalanlar #27

    RASİM BULUT

    Bartın daki 41 maden şehidinden geriye kalanlar #28

    ORHAN ALTUN

    Bartın daki 41 maden şehidinden geriye kalanlar #29

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