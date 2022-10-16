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- Bartın'daki 41 maden şehidinden geriye kalanlar
Bartın'daki 41 maden şehidinden geriye kalanlar
- 16.10.2022 - 10:22
- Güncelleme : 16.10.2022 - 10:45
Bartın Amasra'daki maden ocağı patlamasındaki şehitlerin isimleri açıklandı.
14 Eylül akşamında yaşanan olay, yüreklere ateş düşürdü...
Büyük umutlarla süren bekleyişin ardından 41 işçinin vefat haberi yürekleri dağladı.
Kimisi bekar, kimisi yeni evli, kimisi ise 5 günlük baba...
11 yaralı, 41 şehit
Ailelerin sabah saatlerine kadar süren bekleyişlerinden geriye acı dolu feryatları kaldı.
11 kişinin yaralandığı patlamada, 41 işçi ise şehit düştü.
Şehitlerin isim listesi
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
İşte Bartın Amasra maden ocağı Grizu patlamasında hayatını kaybeden 41 şehidimizden geriye kalan fotoğraflar...
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