Maden ocağındaki yangın söndürme çalışmaları 4'üncü günde de devam ediyor. Etüt servisinde çalışan işçiler, ocağa gelerek hava akışının kesilmesi için beton dökmeye başladı.

Türkiye, Bartın'daki maden faciasıyla sarsıldı...

​TTK Amasra Müessese Müdürlüğü’ne ait ocakta geçen 14 Ekim günü saat 18.15’te yaşanan patlamada 41 kişi yaşamını yitirirken, 11 kişi yaralandı.

Hayatını kaybedenlerden geriye ise gözü yaşlı aileleri ve sevenleri kaldı.

Öte yandan ekiplerin, maden ocağındaki yangına müdahale sürüyor.

İşçiler beton dökme çalışmalarına aktıldı

Etüt servislerinde çalışan işçiler, ocağa gelerek hava akışının kesilmesi için beton dökmeye başladı.

DHA'nın aktarımına göre; 14 yıllık maden işçisi Muhammet Gürgen de çalışmalara katıldı.

"Madencilik zor bir meslek, anlatılmaz yaşanması lazım"

30 işçinin öldüğü 2010'daki Karadon maden faciasında da görev aldığını belirten Muhammet Gürgen, "İkincisi Soma faciası, üçüncüsü bu faciamız. Keşke olmasaydı. Madencilik zor bir meslek, anlatılmaz yaşanması lazım. Bizim ekmeğimiz yer altındaymış. Allah bize bunu nasip etti. Bizim dedelerimizden bize geldiyse bu zamana kadar, biz de nesilden nesile bu işi devam ettirmeye çalışacağız. Zonguldak'ın ekmeği bu. Babam, maden emeklisiydi." dedi.

Bartın'daki maden işçisi: Bizim ekmeğimiz yer altındaymış VİDEO



"Birinin düğünü varmış, birinin çocuğu olacakmış"

Madenciliğin birçok açıdan zor bir meslek olduğunu vurgulayan Gürgen, "Yanındaki arkadaşın ölüyor. Sen yine işin ucundan devam etmeye çalışıyorsun. Psikolojin çok kötü oluyor ama zamanla alışıyorsun. Üzüntümüz sürekli böyle olaylar oldukça kalbimizden gitmiyor. Sürekli bunun bilincindeyiz. 'Kelle koltukta iniyoruz' diyoruz. Gerçekten kelle koltukta, ekmeğimizin peşindeyiz. Kalbimiz acı içinde. Ölen arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, geride kalanlara ise sabırlar versin. Biliyorum, çok acı. Birinin düğünü varmış, birinin çocuğu olacakmış. Bunlar anlatılmaz, yaşamayan bilmez. Bizim kaderimiz yer altındaymış, ekmeğimizin peşinde devam edeceğiz." diye konuştu.









