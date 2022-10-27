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    Bartın'daki maden ocağına yeni baraj yapılıyor

    Türkiye Taşkömürü Kurumu tahlisiye ekipleri, maden ocağındaki incelemelerde yangının devam ettiğini belirledi. Bunun üzerine sızıntı ihtimaline karşı eksi 100 kotunda yeni baraj için harekete geçildi.
    • 27.10.2022 - 12:11
    • Güncelleme : 27.10.2022 - 12:16
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    Bartın'daki maden ocağına yeni baraj yapılıyor

    Türkiye, 14 Ekim akşamı Bartın'daki maden faciasıyla sarsıldı...

    Grizu kaynaklı patlamada 11 işçi yaralanmış, 41 işçi de şehit olmuştu.

    2 baraj yapıldı

    Yaralı işçilerin tedavileri sürerken maden bölgesinde çalışmalar sürüyor.

    Bu kapsamda patlamanın ardından eksi 300 kotundaki yangın nedeniyle eksi 250 kotunda 2 baraj yapıldı.

    Bartın daki maden ocağına yeni baraj yapılıyor #1

    İnceleme yapıldı

    Kuyu başından gelen oksijenin eksi 300 kotuna inmesini engelleyen taş tozu barajlarının 3'üncüsünün yapılması için Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekipleri, özel donanımlı cihazlarla yer altına inerek incelemelerde bulundu.

    Eksi 100 kotunda yeni baraj için düğmeye basıldı

    1 saat süren çalışmaların ardından yangının devam ettiği tespit edildi.

    Sızıntı ihtimaline karşı eksi 100 kotunda da baraj yapımına başlandı.

    Bartın daki maden ocağına yeni baraj yapılıyor #2

    Görevliler dışında girişler yasak

    DHA'nın aktarımına göre; ayrıca soruşturmanın sürmesi nedeniyle Amasra Müessese Müdürlüğü'ne görevliler dışında kimsenin maden sahasına girmesine izin verilmiyor.

    Bartın daki maden ocağına yeni baraj yapılıyor #3

    Bartın daki maden ocağına yeni baraj yapılıyor #4


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