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Bartın'daki maden ocağına yeni baraj yapılıyor

Bartın'daki maden ocağına yeni baraj yapılıyor

Türkiye Taşkömürü Kurumu tahlisiye ekipleri, maden ocağındaki incelemelerde yangının devam ettiğini belirledi. Bunun üzerine sızıntı ihtimaline karşı eksi 100 kotunda yeni baraj için harekete geçildi.