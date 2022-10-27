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- Bartın'daki maden ocağına yeni baraj yapılıyor
Bartın'daki maden ocağına yeni baraj yapılıyor
- 27.10.2022 - 12:11
- Güncelleme : 27.10.2022 - 12:16
Türkiye, 14 Ekim akşamı Bartın'daki maden faciasıyla sarsıldı...
Grizu kaynaklı patlamada 11 işçi yaralanmış, 41 işçi de şehit olmuştu.
2 baraj yapıldı
Yaralı işçilerin tedavileri sürerken maden bölgesinde çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda patlamanın ardından eksi 300 kotundaki yangın nedeniyle eksi 250 kotunda 2 baraj yapıldı.
İnceleme yapıldı
Kuyu başından gelen oksijenin eksi 300 kotuna inmesini engelleyen taş tozu barajlarının 3'üncüsünün yapılması için Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekipleri, özel donanımlı cihazlarla yer altına inerek incelemelerde bulundu.
Eksi 100 kotunda yeni baraj için düğmeye basıldı
1 saat süren çalışmaların ardından yangının devam ettiği tespit edildi.
Sızıntı ihtimaline karşı eksi 100 kotunda da baraj yapımına başlandı.
Görevliler dışında girişler yasak
DHA'nın aktarımına göre; ayrıca soruşturmanın sürmesi nedeniyle Amasra Müessese Müdürlüğü'ne görevliler dışında kimsenin maden sahasına girmesine izin verilmiyor.