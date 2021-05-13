- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Bartın'daki tarlada yaralı bulunan tavşan tedaviye alındı
Bartın'daki tarlada yaralı bulunan tavşan tedaviye alındı
Tarlada yaralı bulunan yavru tavşan, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından tedaviye edilmek üzere veterinere götürüldü.
- DHA
- 13.05.2021 - 17:18
Bartın Ulus ilçesi İbrahim Deresi köyünde oturan Recep Yılmaz tarlada çalıştığı sırada hareket etmeyen yavru bir tavşan buldu.
Yılmaz'ın haber vermesi üzerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, tavşanı veterinere götürdü.
TEDAVİYE ALINDI
Sol ayağının kırık olduğu belirlenen yavru tavşan iyileşmesinin ardından bulunduğu alana bırakılacak.