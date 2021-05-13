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Bartın'daki tarlada yaralı bulunan tavşan tedaviye alındı

Bartın'daki tarlada yaralı bulunan tavşan tedaviye alındı

Tarlada yaralı bulunan yavru tavşan, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından tedaviye edilmek üzere veterinere götürüldü.