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    Bartın'daki tarlada yaralı bulunan tavşan tedaviye alındı

    Tarlada yaralı bulunan yavru tavşan, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından tedaviye edilmek üzere veterinere götürüldü.
    • DHA
    • 13.05.2021 - 17:18
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    Bartın'daki tarlada yaralı bulunan tavşan tedaviye alındı

    Bartın Ulus ilçesi İbrahim Deresi köyünde oturan Recep Yılmaz tarlada çalıştığı sırada hareket etmeyen yavru bir tavşan buldu.

    Yılmaz'ın haber vermesi üzerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, tavşanı veterinere götürdü.

    TEDAVİYE ALINDI

    Sol ayağının kırık olduğu belirlenen yavru tavşan iyileşmesinin ardından bulunduğu alana bırakılacak.

    Bartın daki tarlada yaralı bulunan tavşan tedaviye alındı #1

    Bartın daki tarlada yaralı bulunan tavşan tedaviye alındı #2

    Bartın daki tarlada yaralı bulunan tavşan tedaviye alındı #3

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