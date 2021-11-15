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    Başak Cengiz'in katili Can Göktuğ Boz'un evinden fotoğraflar

    Başak Cengiz'in kılıçlı katili Can Göktuğ Boz'un evinin, görenlerin tüylerini diken diken eden fotoğrafları ortaya çıktı.
    • DHA
    • 15.11.2021 - 16:00
    • Güncelleme : 15.11.2021 - 16:18
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    Başak Cengiz'in katili Can Göktuğ Boz'un evinden fotoğraflar

    Türkiye'yi sarsan kadın cinayeti Başak Cengiz'in katledilmesi ile alakalı yeni bir gelişme yaşandı.

    İstanbul'a eğitim için gelen Mimar Başak Cengiz, geçtiğimiz salı günü Ataşehir'de ikamet ettiği bir sitede yürürken Can Göktuğ Boz'un samuray kılıçlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetmişti.

    Katil Boz, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

    Olay sonrası inceleme başlatan polis, katil ile ilgili  bazı verilere ulaştı.

    KATİLİN EVİNDEN FOTOĞRAFLAR

    Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Can Göktuğ Boz'un evinin fotoğrafları ortaya çıktı.

    Söz konusu fotoğraflar, Boz ile ilgili bazı şifreleri ortaya çıkarıyor.

    Başak Cengiz in katili Can Göktuğ Boz un evinden fotoğraflar #1

    "SABAHTAN AKŞAMA SPOR"

    Fotoğraflarda görünen, Boz'un oturma odasının duvarlarına asılı A4 kağıtlarında, 'Sabahtan akşama spor', '120 günde 4 yıl, 1 günde 24 gün.''Alerji olunca 67'yi geçemedim kesin biliyorum' ve 'Sadece şınav, hapishane, doktor, zehir, fitness, hile' gibi kelimeler yazılı olduğu görüldü.

    Yazılar, Boz'un kilolarıyla ilgili sıkıntı yaşadığını ortaya koyuyor.

    Başak Cengiz in katili Can Göktuğ Boz un evinden fotoğraflar #2

    "SİNİRLE KOL VURMA, TUZAK KURUYOR"

    Camları gazete kağıtları ile kapatılan odanın diğer tarafındaki duvarda ise, 'Birleştir, farklı amaçla kullan, benzet.' ,'İstanbul Avrupa bölgesinde herkes katil, kadın erkek, tartışma', 'Dünyada 50 kelime vardır.' 'Sinirle kol vurma, tuzak kuruyor' gibi notlar olduğu görülüyor.

    Öte yandan odada bulunan masanın üzerinde ise çok sayıda bozuk para, sigara kutusu, satranç, jenga oyunu, rubik küp ve abaküs olması dikkat çekiyor.

    Başak Cengiz in katili Can Göktuğ Boz un evinden fotoğraflar #3

    Başak Cengiz in katili Can Göktuğ Boz un evinden fotoğraflar #4

    Başak Cengiz in katili Can Göktuğ Boz un evinden fotoğraflar #5

    Başak Cengiz in katili Can Göktuğ Boz un evinden fotoğraflar #6

    Başak Cengiz in katili Can Göktuğ Boz un evinden fotoğraflar #7

    Başak Cengiz in katili Can Göktuğ Boz un evinden fotoğraflar #8



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