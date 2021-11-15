Başak Cengiz'in katili Can Göktuğ Boz'un evinden fotoğraflar

Başak Cengiz'in kılıçlı katili Can Göktuğ Boz'un evinin, görenlerin tüylerini diken diken eden fotoğrafları ortaya çıktı.

Türkiye'yi sarsan kadın cinayeti Başak Cengiz'in katledilmesi ile alakalı yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul'a eğitim için gelen Mimar Başak Cengiz, geçtiğimiz salı günü Ataşehir'de ikamet ettiği bir sitede yürürken Can Göktuğ Boz'un samuray kılıçlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetmişti.

Katil Boz, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Olay sonrası inceleme başlatan polis, katil ile ilgili bazı verilere ulaştı.

KATİLİN EVİNDEN FOTOĞRAFLAR

Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Can Göktuğ Boz'un evinin fotoğrafları ortaya çıktı.

Söz konusu fotoğraflar, Boz ile ilgili bazı şifreleri ortaya çıkarıyor.

"SABAHTAN AKŞAMA SPOR"

Fotoğraflarda görünen, Boz'un oturma odasının duvarlarına asılı A4 kağıtlarında, 'Sabahtan akşama spor', '120 günde 4 yıl, 1 günde 24 gün.', 'Alerji olunca 67'yi geçemedim kesin biliyorum' ve 'Sadece şınav, hapishane, doktor, zehir, fitness, hile' gibi kelimeler yazılı olduğu görüldü.

Yazılar, Boz'un kilolarıyla ilgili sıkıntı yaşadığını ortaya koyuyor.

"SİNİRLE KOL VURMA, TUZAK KURUYOR"

Camları gazete kağıtları ile kapatılan odanın diğer tarafındaki duvarda ise, 'Birleştir, farklı amaçla kullan, benzet.' ,'İstanbul Avrupa bölgesinde herkes katil, kadın erkek, tartışma', 'Dünyada 50 kelime vardır.' 'Sinirle kol vurma, tuzak kuruyor' gibi notlar olduğu görülüyor.

Öte yandan odada bulunan masanın üzerinde ise çok sayıda bozuk para, sigara kutusu, satranç, jenga oyunu, rubik küp ve abaküs olması dikkat çekiyor.





