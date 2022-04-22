Başak Cengiz'i katleden katilin cezai ehliyeti tam çıktı

Adli Tıp Kurumu raporuna göre; Ataşehir'de Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz'un akıl sağlığının yerinde olduğu tespit edildi.

İstanbul Ataşehir'de, geçtiğimiz kasım ayında vahşi bir şekilde öldürülen 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz'in katili Can Göktuğ Boz'un yargılanma süreci devam ediyor.

"Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen cani katil, bugün 3. kez hakim karşısına çıktı.

Cezai ehliyeti tam çıktı

İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Başak Cengiz'in ailesi ve taraf avukatları yer aldı. Sanık Can Göktuğ Boz ise duruşmaya SEGBİS sistemiyle katıldı.

Mahkemeye, Adli Tıp Yüksek İhtisas Kurulu raporu sunuldu. Raporda, sanığın akıl sağlığının yerinde olduğu ve cezai sorumluluğunun tam olduğu belirtildi.

Ailesi konuştu: En ağır cezayı almalı

AA'nın haberine göre duruşmada, savcı önceki celse verdiği esas hakkındaki mütalaasını tekrarladı. Mütalaaya karşı söz alan Başak Cengiz'in babası Avni Cengiz ile ağabeyi Fatih Cengiz, mütalaa doğrultusunda sanığın en ağır şekilde ceza almasını istediklerini söyledi.

Cengiz'in nişanlısı Mahir Mızrak da sanığın en ağır şekilde cezalandırılması talebinde bulundu. Anne Beyhan Cengiz, sanığın olayı planlayarak 1 metre uzunluğundaki kılıçla gerçekleştirdiğini, sorulan sorulara da anlayarak cevap verdiğini belirterek, "Bu nasıl bir hastalıktır ki hiçbir şeyi unutmuyor. Sunulan uzman raporlarını kabul etmiyorum. Verilecek kararın örnek olmasını istiyorum." dedi.

Katil savunma yapmadı

Cengiz Ailesi'nin avukatı Mustafa Tırtır, Adli Tıp Kurulundan gelen raporlar gözetilerek karar verilmesini istedi. Mütalaaya karşı söz verilen sanık, bir diyeceğinin olmadığını söyledi. Sanık avukatları, tasarlama suçunun yasal unsurlarının oluşmadığını belirterek, lehe olan hükümlerin uygulanmasını istedi.

Yargılamanın bitirileceğini bildiren Mahkeme Başkanı, sanığa son sözünü sordu. Sanık, söyleyecek bir şeyinin olmadığını tekrarladı. Mahkemenin kararını açıklamak üzere duruşmaya ara verildi.