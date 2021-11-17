Başak Cengiz’in ismi, Karabük Üniversitesi'nde yaşatılacak

Karabük Mimarlık Fakültesi'nin ismi, İstanbul'da acımasızca öldürülen Başak Cengiz'in ismiyle değiştirildi.

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde Can Göktuğ Boz, Ankara’dan 1 aylık eğitim için İstanbul’a gelen mimar Başak Cengiz'i (28) yolda yürüdüğü sırada takip ederek, çantasından çıkardığı samuray kılıcıyla öldürmüştü.

Başak Cengiz’in adının, mezun olduğu Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ne verilmesi için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı'na yazı gönderildi.

'BAŞAK CENGİZ MİMARLIK FAKÜLTESİ' ADI VERİLECEK

Üniversiteden yapılan açıklamada, KBÜ Mimarlık Fakültesinin adının "Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi" olarak değiştirilmesiyle ilgili üniversite senatosu tarafından alınan kararın Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arz edildiği bildirildi.

"BAŞAK CENGİZ'İN İSMİNİN MEZUN OLDUĞU FAKÜLTEDE YAŞATILMASI BİZİ ONURLANDIRACAK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, şunları kaydetti:, "Tüm Türkiye’yi sarsan öğrencimiz Başak Cengiz’in ölümü biz Karabük Üniversitesi ailesini de derinden üzmüştür. Konuyla ilgili Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nin isminin ‘Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi’ olarak değiştirilmesi hususunda gerekli girişimleri yaparak üniversite senatosunda aldığımız isim değişikliği kararını Yükseköğretim Kurulu’na arz ettik. Merhum öğrencimiz Başak Cengiz’in isminin mezun olduğu fakültede yaşatılması bizi onurlandıracak, acımızı bir nebze olsun hafifletecektir. Bu tür olayların son bulması temennisiyle kıymetli öğrencimiz Başak Cengiz’in ailesine tekrar başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi.







