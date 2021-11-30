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- Başak Cengiz’in katil zanlısı, Diyarbakır Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde
Başak Cengiz’in katil zanlısı, Diyarbakır Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde
Ataşehir’de yolda yürüyen Başak Cengiz’i samuray kılıcı ile öldüren Can Göktuğ B., Diyarbakır Cezaevi Kampüsü Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne getirildi.
- İHA
- 30.11.2021 - 12:10
- Güncelleme : 30.11.2021 - 12:31
İstanbul’da işlenen Başak Cengiz cinayetine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.
Cengiz’i samuray kılıcı ile öldüren Can Gkötuğ B., Diyarbakır Cezaevi Kampüsü Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne getirildi.
YOLDA YÜRÜRKEN ÖLDÜRMÜŞTÜ
Ataşehir ilçesinde Barbaros Mahallesi Karanfil Sokak üzerindeki lüks sitenin önünde, 10 Kasım 2021 tarihinde saat 19.00 sıralarında, 27 yaşındaki Başak Cengiz, yolda yürürken samuray kılıcı ile Can Göktuğ B. tarafından öldürülmüştü.
Bir inşaat firmasında mimar olarak çalışan Başak Cengiz’i öldüren Can Göktuğ B., Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı Anadolu Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilip, sorgusu tamamlandıktan sonra tutuklanmıştı.