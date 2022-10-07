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    Başak Cengiz'in katili Can Göktuğ Boz'un cezası onandı

    Ataşehir'de geçtiğimiz kasım ayında mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz'un 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 5 yıl hapis cezası istinaf mahkemesinde onandı.
    • 07.10.2022 - 15:06
    • Güncelleme : 07.10.2022 - 15:31
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    Başak Cengiz'in katili Can Göktuğ Boz'un cezası onandı

    İstanbul Ataşehir'de geçtiğimiz yıl Kasım ayında 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz'i yolda yürürken, samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz 22 Nisan tarihinde yerel mahkeme tarafından ağırlaştırılmış müebbet ile 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

    Karar sonrasında Can Göktuğ Boz ve Başak Cengiz'in avukatları istinaf mahkemesine giderek, karara itiraz etti.

    İtiraza esastan ret kararı verildi

    İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından yapılan incelemede, mahkemenin kararında usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delil ve işlemlerde eksikliğin olmadığı belirtilerek, istinaf başvurularının esastan reddine oy birliğiyle karar verildi.

    Başak Cengiz in katili Can Göktuğ Boz un cezası onandı #1

    Cezası onandı

    Bu kararla birlikte Can Göktuğ Boz'a 3 ayrı suçtan verilen ağırlaştırılmış müebbet ile 5 yıl hapis cezası, istinaf mahkemesi tarafından onandı.

    DHA'nın haberine göre, verilen kararda temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.

    Başak Cengiz in katili Can Göktuğ Boz un cezası onandı #2

    Başak Cengiz in katili Can Göktuğ Boz un cezası onandı #3

    Başak Cengiz in katili Can Göktuğ Boz un cezası onandı #4

     


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