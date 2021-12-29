Başak Cengiz'in katili hakkında iddianame hazırlandı

Ataşehir'de kaldırımda yürüyen Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz hakkında, 3 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 6 yıla kadar hapis cezası istendi.

Ankara'da yaşayan 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz, proje için geldiği İstanbul'da yolda yürüdüğü esnada Can Göktuğ Boz'un kılıçlı saldırısı sonucu katledilmişti.

Yaşanan cinayet ülkede infial yaratırken, cani saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Katil Can Göktuğ Boz hakkında istenen ceza ise bugün belli oldu.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Can Göktuğ Boz'un "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahla tehdit" suçundan 2 yıldan 5 yıla, "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletleri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan da 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hazırlanan iddianame, Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianame kabul edilirse Boz, hakim karşısına çıkacak.

"BİR KADIN ÖLDÜRMEK DAHA KOLAYDI..."

Boz, hakimlikteki sorgusunda önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek “Olay günü sinirlerim ve moralim bozuktu. Bir anlık öfke ile istemeden yaptım. Bir kadını öldürmek daha kolay olduğu için kadın öldürmeyi tercih ettim. Maktulü tanımıyorum. Kılıç çantanın içindeydi, maktulü gördükten sonra arkasından yürüdüm, çantamdan kılıcı çıkarıp maktule 4 kere sapladım diye hatırlıyorum. Sonra eve gittim, üzüntüm ve moralimin bozukluğu geçti. Normalde böyle bir insan değilim, ben de kendime şaşırdım. Pişmanım." şeklinde savunma yapmıştı.

Samuray kılıcı ile genç kadını öldüren zanlı adliyeye sevk edildi VİDEO