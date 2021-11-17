Başak Cengiz'in katilinin akıl hastanesine sevk talebi reddedildi

Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i katleden Can Göktuğ Boz'un anne ve babasının bulunduğu akıl hastanesine sevk talebi, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı tarafından reddedildi.

Geçtiğimiz hafta İstanbul'da 28 yaşındaki Başak Cengiz, canice katledildi.

Savunmasız olduğu gerekçesiyle 27 yaşındaki Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz'in ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

Can Göktuğ Boz'un anne ve babasının, oğullarının akıl sağlığının yerinde olmadığını iddia ettiği soruşturmaya, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı bakıyor.

REDDEDİLDİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı, Boz'un akıl hastanesine sevk edilmesi yönündeki talebi reddetti.

"UYUŞTURUCU BAĞIMLISIYIM"

Savcının bu kararı almasındaki en önemli gerekçeler ise saldırganın iki üniversite okuması ve "Hiçbir hastalığım yok, sadece uyuşturucu bağımlısıyım." yönündeki açıklamaları olduğu dile getirildi.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Öte yandan Başak Cengiz'in annesi Beyhan, babası Avni ve ağabeyi Fatih Cengiz, ifade vermek için adliyeye davet edildi.

İlk olarak ağabey ifade verdi. Fatih Cengiz, failden şikâyetçi oldu.

"SON 2-3 SENEDİR TEDAVİYİ REDDEDİYOR"

Can Göktuğ Boz'un 'Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' ve 'Silahla tehdit' suçlarından tutuklanmasının ardından avukat annesi Ayşe Nejla Yomralıoğlu savunmasında oğlunun 'akıl sağlığının yerinde olmadığını belirterek, "Kendisi 14 yaşından beri psikolojik tedavi görmektedir. Verilen ilaçları düzenli kullandıramadık. Son 2-3 senedir tedaviyi reddediyor ve benimle görüşmemektedir. Sıkıntılarının arttığını, akıl sağlığının yerinde olmadığını ben de gözlemledim. Bu nedenle gözlem altına alınıp tedavisinin yapılmasını talep ediyorum." demişti.

Anne Yomralıoğlu konuya ilişkin yeni bir yazılı açıklama yaptı.

"ÇOK BÜYÜK BİR UTANÇ DUYUYORUM"

Oğlunun avukatlığını yapmayacağını söyleyen Yomralıoğlu "Günlerdir basında yer alan ve kamuoyunun vicdanını derinden sarsan, bu elim olayın tarafı olmak, evladımın böyle vahim bir olaya sebebiyet vermiş olması sebebiyle çok büyük bir utanç duyuyorum. Gencecik bir kız çocuğunun hayatını böylesine vahim bir olay neticesinde kaybetmiş olması beni kahrediyor. Ömrüm boyunca Başak Cengiz ve ailesinin acısını vicdanımda taşıyacağım. Hayatını kaybeden yavrumuz ve ailesi için hiç dinmeyecek bir acı içindeyim. Ne bedenen ne de psikolojik olarak ayakta duracak gücü kendimde bulamıyorum" ifadelerini kullandı.

"TEDAVİSİ İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPTIM"

Oğlu Boz'un bebekliğinden yetişkinliğine kadar hep yanında olduğunu belirten Yomralıoğlu, oğlunun ergenlik sonrasında ciddi psikolojik sorunları olduğunu ve tedavisi için elinden geleni yaptığını iddia ederek, "Uyuşturucu madde bağımlılığı nedeniyle yalnızca kendine zarar veriyordu. Bu bağımlılıktan da gördüğü tedavi neticesinde kurtuldu. Göktuğ'un babası Ali Boz ile boşanma kararı almamız akabinde sağlıklı düşünememesi nedeniyle Göktuğ benimle olan tüm irtibatını ve diyaloğunu kesti hatta beni görmek ona iyi gelmemeye başladı" dedi.