Başakşehir, Kocaelispor'u penaltıyla yıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'in 11. haftasında Başakşehir, Kocaelispor'u ağırladı.

Mücadeleyi 1-0'lık skorla kazanmayı başaran Başakşehir'in golünü 90. dakikada penaltıdan Shomurodov kaydetti.

Bu sezon ilk kez sahasında kazanan ve puanını 13 yapan Başakşehir, ligdeki bir sonraki maçında Gençlerbirliği deplasmanına gidecek.

11 puanda kalan Kocaelispor ise Galatasaray'ı ağırlayacak.

BAŞAKŞEHİR: 1 - KOCAELİSPOR: 0

Hakemler: Batuhan Kolak, Furkan Ürün, Murat Şener

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Duarte, Opoku (Dk. 22 Ba), Ömer Ali Şahiner, Berat Özdemir, Umut Güneş (Dk. 46 Kemen), Yusuf Sarı (Dk. 90+4 Ebosele), Crespo (Dk. 73 Selke), Nuno Da Costa (Dk. 63 Brnic), Shomurodov

Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet Oğuz, Balogh, Dijksteel, Smolcic, Keita (Dk. 77 Samet Yalçın), Show (Dk. 90+3 Furkan Gedik), Agyei (Dk. 77 Churlinov), Linetty (Dk. 65 Can Keleş), Tayfur Bingöl, Serdar Dursun (Dk. 85 Boende)

Gol: Dk. 90 (P) Shomurodov (Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 62 Berat Özdemir, Dk. 90+2 Ömer Ali Şahiner (Başakşehir), Dk. 88 Ahmet Oğuz, Dk. 88 Balogh (Kocaelispor)