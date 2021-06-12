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Başakşehir’de 16 yaşındaki kıza pitbull saldırısı kamerada

Başakşehir’de 16 yaşındaki kıza pitbull saldırısı kamerada

Evden çıkarak komşusuna giden 16 yaşındaki kıza, başka bir komşusu tarafından beslenen 2 pitbull cinsi köpek saldırdı. Mahallelinin müdahale etmesi ile kız, ölümden döndü.