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- Başakşehir’de 16 yaşındaki kıza pitbull saldırısı kamerada
Başakşehir’de 16 yaşındaki kıza pitbull saldırısı kamerada
- İHA
- 12.06.2021 - 09:56
- Güncelleme : 12.06.2021 - 10:30
İstanbul’un Başakşehir ilçesi Şahintepe Mahallesi’nde, 16 yaşındaki Mine Dönmez evinin bulunduğu sokaktan çıktı.
Yan sokaktaki komşusundan şarj aleti almaya giden Dönmez, başka bir komşusuna ait olan pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğradı.
56 DİKİŞ ATILDI
Olayı gören mahalleli, Dönmez’i köpeklerden kurtardı.
Saldırı anları saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Ağır yaralı halde Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Dönmez’in vücuduna 56 dikiş atıldı.
Başakşehir’de 16 yaşındaki kıza pitbull saldırısı kamerada VİDEO
KÖPEKLER REHABİLİTE MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ
Saldırı sonrası, bölgeye sevk edilen Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri iki pitbull cinsi köpeği çevre güvenliği alındıktan sonra sakinleştirerek, sahibi Zeynep Bestan’ın eşliğinde Başakşehir İlçe Rehabilite Merkezi'ne götürdü.
“KIZIN DURUMU PERİŞAN”
Köpek seslerini duyup dışarı çıktığını söyleyen mahalle sakini Mikail Akgün, şu ifadeleri kullandı:
“Hemen köpeğe koştum. Köpeklerin azgın olduğunu biliyorduk. Komşu ile oğlu olmasaydı köpekler kızı öldürürdü. Kızın durumu perişan. Günde iki sefer pansumana gidiyor.”