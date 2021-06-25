Bina girişinde duran bisikletin 2 hırsız tarafından çalındığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Başakşehir Cahit Zarifoğlu Caddesi'nde geçen hafta akşam saatlerinde sitenin önüne gelen iki hırsız, etrafı kontrol ettikten sonra bahçedeki bisikletin yanına gitti.

Bir kişi bisiklete binerek kaçtı.

Diğer hırsız ise yaya olarak bahçeden uzaklaştı.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Hırsızlık anı ise binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Başakşehir'de 2 hırsız bisiklet çaldı VİDEO















