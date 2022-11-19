Başakşehir’de 2 kişinin kavga ettiği anlar

Başakşehir’de 2 kişinin kavga ettiği anlar

Birbirlerine öldüresiye saldıran iki kişinin kavga anları, kayıt altına alındı.

İstanbul'da sabah saatlerinde henüz nedeni bilinmeyen bir nedenden dolayı 2 kişi arasında tartışma çıktı.

17. Etaptaki tartışma, kısa sürede içinde kavgaya dönüştü.

Öldüresiye saldırdı

Çıkan kavgada birbirine öldüresiye saldıran kişiler, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde; 1 kişinin yere düştüğü, diğerinin ise yumrukladığı görüldü.

Vatandaşlar da şaştı kaldı

İHA'nın haberine göre; kavga anını kayda alan vatandaş ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Başakşehir’de 2 kişinin kavga ettiği anlar

