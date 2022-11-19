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Başakşehir’de 2 kişinin kavga ettiği anlar
Birbirlerine öldüresiye saldıran iki kişinin kavga anları, kayıt altına alındı.
- 19.11.2022 - 14:51
- Güncelleme : 19.11.2022 - 14:52
İstanbul'da sabah saatlerinde henüz nedeni bilinmeyen bir nedenden dolayı 2 kişi arasında tartışma çıktı.
17. Etaptaki tartışma, kısa sürede içinde kavgaya dönüştü.
Öldüresiye saldırdı
Çıkan kavgada birbirine öldüresiye saldıran kişiler, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Görüntülerde; 1 kişinin yere düştüğü, diğerinin ise yumrukladığı görüldü.
Vatandaşlar da şaştı kaldı
İHA'nın haberine göre; kavga anını kayda alan vatandaş ise şaşkınlığını gizleyemedi.
Başakşehir’de 2 kişinin kavga ettiği anlar