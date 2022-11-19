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    Başakşehir’de 2 kişinin kavga ettiği anlar

    Birbirlerine öldüresiye saldıran iki kişinin kavga anları, kayıt altına alındı.
    • 19.11.2022 - 14:51
    • Güncelleme : 19.11.2022 - 14:52
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    Başakşehir’de 2 kişinin kavga ettiği anlar

    İstanbul'da sabah saatlerinde henüz nedeni bilinmeyen bir nedenden dolayı 2 kişi arasında tartışma çıktı.

    17. Etaptaki tartışma, kısa sürede içinde kavgaya dönüştü.

    Öldüresiye saldırdı

    Çıkan kavgada birbirine öldüresiye saldıran kişiler, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    Görüntülerde; 1 kişinin yere düştüğü, diğerinin ise yumrukladığı görüldü.

    Vatandaşlar da şaştı kaldı

    İHA'nın haberine göre; kavga anını kayda alan vatandaş ise şaşkınlığını gizleyemedi.

    Başakşehir’de 2 kişinin kavga ettiği anlar

    Başakşehir’de 2 kişinin kavga ettiği anlar #1

    Başakşehir’de 2 kişinin kavga ettiği anlar #2

    Başakşehir’de 2 kişinin kavga ettiği anlar #3


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