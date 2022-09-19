Başakşehir'de 2 kişiyi öldürüp Fatih'te 2 polisi vuran saldırgan: Ben yapmadım

Başakşehir'de 2 kişiyi öldürüp 2'si polis 4 kişiyi yaralayan şüpheli Güven Güler, Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yapılan ilk yapılan sorgusunda inkar ederek, "Bunların hiç birini ben yapmadım" dedi.

Başakşehir ve Fatih'te meydana gelen öldürme ve yaralama olaylarının ardından alarma geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin hepsinin şüpheliyi yakalamak için görevlendirildiği öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan Oto hırsızlık Bürosu, Hırsızlık Bürosu, Dolandırıcılık Bürosu, Ahlak ve Kumar Büro Gasp ve Cinayet Bürolarının koordineli bir şekilde yakalama çalışmalarına katıldığı bu amaçla büro amirleri dahil tüm personelin sahaya sürüldüğü belirtildi.

Dronlarla arama yapıldı, 74 mermi bir tabanca ile birlikte yakalandı

Fatih'te polislere silahlı saldırı olayını gerçekleştirdikten sonra başka bir taksiyle tekrar Başakşehir bölgesine geldiği belirlenen şüpheli, güzergahlardaki tüm güvenlik kameraları incelenerek takip edildi.

Polis şüphelinin çalılardan oluşan bir bölgede saklanmış olma ihtimali üzerine dronlarla arama yaptı. Yapılan çalışmalar sonucu Şahintepesi ile Güvercintepe arasında bulunan viyadüğün altında saklanan şüphelinin yakalandığı öğrenildi. Şüphelinin üzerinden bir tabanca ile 74 mermi bulundu.

Başakşehir'de 2 kişiyi öldürüp Fatih'te 2 polisi vuran saldırgan yakalandı VİDEO

İk sorgusunda "Ben yapmadım" dedi

Yakalandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilip Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheli Güven Güler, yapılan ilk sorgusunda yaptıklarının hepsini inkar ettiği öğrenildi.

Cinayet ve yaralama olaylarını kendisinin yapmadığını iddia eden şüphelinin, polislere ateş ettiği iddialarını da kabul etmediği belirtildi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen şüphelinin Cinayetleri neden işledin sorununa "Ben kimseyi öldürmedim. Kimseyi yaralamadım." cevabını verdiği bildirildi.

Diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor

Şüphelinin sorgusuna Cinayet Büro Amirliği'nde sabaha kadar devam edilecek.

DHA'nın haberine göre, polisleri yaraladığı sırada yanında bulunan diğer şüphelinin de yakalanması için operasyonların aralıksız sürdüğü belirtildi.





