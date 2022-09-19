Başakşehir'de 2 kişiyi öldürüp Fatih'te 2 polisi vuran saldırgan yakalandı

İstanbul Başakşehir'de 2 kişi öldürdükten sonra Fatih'te polisleri vuran Güven Güler yakalandı.

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde sabah 2 kişiyi öldürüp 2 kişiyi de yaralayan saldırgan, Fatih'te kimlik kontrolü yapan 2 polis memurunu da vurdu.

Saldırganın bindiği taksinin şoförüne silahını gösterip "Bana iyi davrandın yoksa seni de öldürecektim" dediği öğrenildi.

Saldırganları yakalamak için Başakşehir Yarımburgaz Mağarası'na operasyon düzenlendi.

Saldırgan Güven Güler, yakalandı.

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