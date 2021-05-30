Euro
10.4419
0.51%
Dolar
8.5647
0.78%
Altın
524.29
1.16%
Borsa
1.422
0.5%
Bitcoin
311.497
1.38%
EXEN Coin
33.88
1.37%
25ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 25 C

    Başakşehir'de 2 ton kaçak içki ele geçirildi

    Polisin belirdiği adrese düzenlenen operasyonda 2 ton 162 litre kaçak alkollü içki ele geçirilirken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
    • DHA
    • 30.05.2021 - 14:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Başakşehir'de 2 ton kaçak içki ele geçirildi

    İstanbul’un Başakşehir ilçesindeki bir adrese 26 Mayıs Çarşamba günü operasyon düzenlendi.

    Adreste yapılan aramalarda 35 adet her biri 30 litrelik bidonlarda alkollü içki, bin 112 adet 1 litrelik şişelerde alkollü içki, 18 bin adet farklı markalara ait alkollü içki etiketleri, 550 adet üzerinde sahte bandrol bulunan alkollü içki şişelerine ait kapak, 350 adet alkollü içki şişelerine ait kapak, 550 adet boş alkollü içki şişesi, 80 adet 30 litrelik boş bidon, 1 adet huni ve 1 adet dolumda kullanılan hortum ele geçirildi.

    2 TON ALKOLLÜ İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

    Operasyonda toplamda 2 ton 162 litre alkollü içki ele geçirildiği ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

    Başakşehir de 2 ton kaçak içki ele geçirildi #1

    Başakşehir de 2 ton kaçak içki ele geçirildi #2

    Başakşehir de 2 ton kaçak içki ele geçirildi #3

    Başakşehir de 2 ton kaçak içki ele geçirildi #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir