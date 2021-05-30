Başakşehir'de 2 ton kaçak içki ele geçirildi

Polisin belirdiği adrese düzenlenen operasyonda 2 ton 162 litre kaçak alkollü içki ele geçirilirken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

İstanbul’un Başakşehir ilçesindeki bir adrese 26 Mayıs Çarşamba günü operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramalarda 35 adet her biri 30 litrelik bidonlarda alkollü içki, bin 112 adet 1 litrelik şişelerde alkollü içki, 18 bin adet farklı markalara ait alkollü içki etiketleri, 550 adet üzerinde sahte bandrol bulunan alkollü içki şişelerine ait kapak, 350 adet alkollü içki şişelerine ait kapak, 550 adet boş alkollü içki şişesi, 80 adet 30 litrelik boş bidon, 1 adet huni ve 1 adet dolumda kullanılan hortum ele geçirildi.

2 TON ALKOLLÜ İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda toplamda 2 ton 162 litre alkollü içki ele geçirildiği ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi.