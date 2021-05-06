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    Başakşehir'de 4,5 ton etil alkol ele geçirildi

    Bir araca ve 3 ayrı depoya düzenlenen baskında 4,5 ton etil alkol bulunurken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 06.05.2021 - 13:14
    • Güncelleme : 06.05.2021 - 13:18
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    Başakşehir'de 4,5 ton etil alkol ele geçirildi

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Başakşehir Sanayi Sitesi içerisinde bulunan 3 ayrı adres ve bir araçta sahte alkol imalatı yapıldığı yönünde dün ihbar aldı.

    Harekete geçen ekipler, 3 ayrı depoya ve 1 araca operasyon düzenledi.

    4,5 TON ETİL AKOLE EL KONULDU

    Ekipler, yapılan aramalarda 4,5 ton etil alkol, 1 adet damıtma kazanı, 2 adet dalgıç pompa, 9 bin 850 adet etiket, 3 bin adet alkol şişesi kapağı ele geçirdi.

    2 şüpheli gözaltına alınırken, operasyon anları kameraya yansıdı.

    Başakşehir'de 4,5 ton etil alkol ele geçirildi VİDEO

    Başakşehir de 4,5 ton etil alkol ele geçirildi #1

    Başakşehir de 4,5 ton etil alkol ele geçirildi #2

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