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Başakşehir'de 4,5 ton etil alkol ele geçirildi

Başakşehir'de 4,5 ton etil alkol ele geçirildi

Bir araca ve 3 ayrı depoya düzenlenen baskında 4,5 ton etil alkol bulunurken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.