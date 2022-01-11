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Başakşehir'de ambulans ile otomobil çarpıştı
İstanbul'daki yağışlı hava kazaya sebep oldu. Kontrolden çıkan ambulansın otomobile çarpması sonucu 3 kişi hafif yaralandı.
- İHA
- 11.01.2022 - 17:49
- Güncelleme : 11.01.2022 - 17:59
İstanbul'un Başakşehir ilçesindeki Olimpiyat Stadı yolunda seyir halinde olan ambulans, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak önündeki otomobile çarptı.
Ambulans, önünde ilerleyen otomobile çarpıştı.
3 KİŞİ HAFİF YARALANDI
Otomobil çarpmanın etkisiyle ters dönerken, ambulansta bulunan 2 sağlık çalışanı ve otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Olay yerinde müdahale edilen yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Başakşehir'de ambulans ile otomobil çarpıştı VİDEO