Başakşehir'de annesini döven babasını öldürdü

21 yaşındaki üniversite öğrencisi B.Ç., uyuşturucunun etkisinde olan ve annesine şiddet uygulayan babasına silahla müdahale etmek isterken katil oldu.

İstanbul'un Başakşehir ilçesine bağlı 1. Kısım Mahallesi'nde yaşayan Ömer Sedat Ç.,, iddiaya göre evde uyuşturucu kullandıktan sonra tartıştığı eşi E.Ç.'yi darbetmeye başladı.

O sırada çiftin oğlu B.Ç. ise sesler üzerine odaya geldi.

SİLAHLA MÜDAHALE, BABASININ ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU

Babasının, annesine şiddet uyguladığını gören B.Ç., annesini kurtarmaya çalıştı. B.Ç., babası Ömer Sedat Ç.'yi sakinleştirmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine evde bulunan silahla bir el ateş etti. Başına kurşun isabet eden Ömer Sedat Ç., olay yerinde hayatını kaybetti.

Üniversite öğrencisi B.Ç., olayda kullandığı silahla polis merkezine giderek teslim oldu.

"AYIRMAK İSTEDİM"

B.Ç.'nin emniyetteki ifadesinde, babasının annesine şiddet uyguladığını görünce ayırmak istediğini ancak başarısız olduğunu belirtek, "Evde bulunan tabancayla ayırmak için bir el ateş ettim." dediği öğrenildi.

Anne E.Ç.'nin ise eşinin evde uyuşturucu kullandığını, kendisine şiddet uyguladığını, oğlunun ise babasını engellemek isterken ateş ettiğini söylediği öğrenildi.