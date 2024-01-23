İHA
İstanbul'da şaşkınlık veren bir olay yaşandı.
Başakşehir Altınşehir Mahallesi Altınşehir Yanyol Caddesi'nde hırsızlık olayı gerçekleşti.
Aracını çalışır vaziyette bıraktı
Aracını cadde üzerinde bulunan fırının önüne çalışır vaziyette park etti.
Daha sonra fırına girerek alışveriş yapmaya başladı.
Aracı çaldı
Alışveriş esnasında caddeden geçen başka bir şahıs çalışan araca yan koltuktan binerek aracı çaldı.
Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.
Hırsız her yerde aranıyor
Yaşanan hırsızlık olayının ardından mağdurunu şikayeti üzerine polis tarafından yakalama çalışması başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış