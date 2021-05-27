Başakşehir'de aracını park etmek isteyen sürücü fren yerine gaza basınca, bir kuru yemiş dükkanına girdi.

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde, bir otomobil sürücüsü aracını park etmeye çalıştı. Aracı park edemeyen kadın sürücü, fren yerine gaza bastı.

"ŞÜKÜR YARALANAN OLMADI"

Fren yerine gaza basın sürücü, kuru yemişçi dükkanına girerken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza esnasında yan dükkanda çalışan Batuhan Bulu, "Burada çalışıyorduk. Hanımefendi buraya yaklaşacaktı. Fren yerine gaza basınca direkt dükkana daldı. Frene bir daha basamadı.

Sürekli, daha çok gaz verdi. Yaralanan olmadı. Kimsenin burnu bile kanamadı çok şükür." dedi.

Başakşehir'de aracını park etmek istedi, kuru yemişçiye daldı VİDEO

