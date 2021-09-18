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    Başakşehir'de balyozla sigara hırsızlığı

    Şarküteriye gelen hırsızların balyozla kırdıkları camdan içeri girip paket paket sigara çaldığı anlar kameralara yansıdı.
    • DHA
    • 18.09.2021 - 17:48
    • Güncelleme : 18.09.2021 - 17:52
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    Başakşehir'de balyozla sigara hırsızlığı

    İstanbul'un Başakşehir ilçesinde beyaz renkli bir otomobille gece yarısı şarküterinin önüne 3 kişi geldi.

    Bir kişi eline aldığı balyozla şarküterinin camlarını kırdığı sırada diğeri de elindeki silahla gözcülük yaptı.

    CAMI BALYOZLA KIRIP SİGARA ÇALDILAR

    Silahlı hırsız bir ara silahı birine doğrultarak peşinden koşup korkutmaya çalıştı. Balyozla kırılan camdan içeri giren hırsız paket paket sigara alıp çıktı.

    HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

    Şüpheliler, geldikleri otomobile tekrar binerek olay yerinden uzaklaştı. İşyeri sahibinin hırsızlık ile ilgili şikâyetçi olması üzerine güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı.

    Başakşehir’de balyozlu sigara hırsızlığı görenlere pes dedirtti VİDEO

    Başakşehir de balyozla sigara hırsızlığı #1

    Başakşehir de balyozla sigara hırsızlığı #2

    Başakşehir de balyozla sigara hırsızlığı #3

    Başakşehir de balyozla sigara hırsızlığı #4

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