Başakşehir’de bir kadın, oğlu ile kavga eden çocuğa dakikalarca bağırdı

Başakşehir’de bir kadın, oğlu ile kavga eden çocuğa dakikalarca bağırdı

Bir kadın, oğlu ile kavga eden 7 yaşındaki çocuğu okul bahçesinde tek başına yakalayıp dakikalarca bağırdı. Çocuğun gözyaşları içinde kaldığı anlar, kameraya yansıdı.

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde, aynı okulda okuyan küçük çocuklar arasında kavga çıktı.

Çocuklardan birinin annesi, durumu öğrenince okula gitti.

Oğlu ile kavga eden 7 yaşlarındaki çocuğu bulan kadın, okulun bahçesinde çocuğu sıkıştırıp dakikalarca bağırdı.

ÇOCUĞA 'MAVİ GÖZLÜ YARATIK ŞEYTAN' DEDİ

Kadın, "İşte benim çocuğumu döven bu. Mavi gözlü yaratık, şeytan. Sınıfın kaç senin diyerek." çocuğa baskı yaptı.

ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA AĞLADI

Gözyaşları içinde kalan çocuk, üzerine gelen kadından korkup çığlık çığlığa ağlamaya başladı.

Kadın, tek başına yakaladığı çocuğa uyguladığı baskıyı saniye saniye cep telefonu ile kayıt altına aldı.

Başakşehir’de bir kadın, oğlu ile kavga eden çocuğa dakikalarca bağırdı VİDEO

DİSİPLİNE GİDECESİN DİYEREK TEHDİT ETTİ

Görüntülerde, gözyaşları içinde özür dileyen çocuğun kadın tarafından, “Sınıfın ne senin, disipline gideceksin.” şeklinde tehdit edildiği görüldü.