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Başakşehir'de, buzlu yollarda vatandaşlar araçların üzerine çıktı

Başakşehir'de, buzlu yollarda vatandaşlar araçların üzerine çıktı

Karla kaplı yollarda ilerlemekte güçlük çeken vatandaşlar, buz tutan yolda lastiklerin kaymaması için araçların üzerine çıkarak ağırlık oluşturmaya çalıştı. O anlar, kameraya da yansıdı.