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    Başakşehir'de, buzlu yollarda vatandaşlar araçların üzerine çıktı

    Karla kaplı yollarda ilerlemekte güçlük çeken vatandaşlar, buz tutan yolda lastiklerin kaymaması için araçların üzerine çıkarak ağırlık oluşturmaya çalıştı. O anlar, kameraya da yansıdı.
    • DHA
    • 24.01.2022 - 13:25
    • Güncelleme : 24.01.2022 - 13:48
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    Başakşehir'de, buzlu yollarda vatandaşlar araçların üzerine çıktı

    İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından, cadde ve sokaklar beyaza büründü.

    Sürücüler, buzlanan yollarda araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

    Bazı vatandaşlar, buzlanan yolda lastiklerin sürtünmesini artırmak için araçların üzerine çıktı.

    KAPUTUN ÜZERİNE YATTI

    Başakşehir'de kaydedilen bir görüntüde, bir vatandaşın buzlanan yolda ilerlemekte güçlük çeken aracın kaputunun üzerine yattığı görüldü.

    Görüntüde kar yağışının devam ettiği görülürken, otomobilin ise yavaş yavaş ilerlediği anlar yer aldı.

    Başakşehir'de, buzlu yollarda vatandaşlar araçların üzerine çıktı VİDEO

    BAGAJA OTURURKEN DÜŞTÜ

    Bayrampaşa'da sürücü tarafından kaydedilen bir görüntüde ise aracın bagaj kısmına oturan bir kişi, otomobil hızlandığında düştü.

    Başakşehir de, buzlu yollarda vatandaşlar araçların üzerine çıktı #1

    Başakşehir de, buzlu yollarda vatandaşlar araçların üzerine çıktı #2

    Başakşehir de, buzlu yollarda vatandaşlar araçların üzerine çıktı #3

    Başakşehir de, buzlu yollarda vatandaşlar araçların üzerine çıktı #4


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