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- Başakşehir'de, buzlu yollarda vatandaşlar araçların üzerine çıktı
Başakşehir'de, buzlu yollarda vatandaşlar araçların üzerine çıktı
Karla kaplı yollarda ilerlemekte güçlük çeken vatandaşlar, buz tutan yolda lastiklerin kaymaması için araçların üzerine çıkarak ağırlık oluşturmaya çalıştı. O anlar, kameraya da yansıdı.
- DHA
- 24.01.2022 - 13:25
- Güncelleme : 24.01.2022 - 13:48
İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından, cadde ve sokaklar beyaza büründü.
Sürücüler, buzlanan yollarda araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.
Bazı vatandaşlar, buzlanan yolda lastiklerin sürtünmesini artırmak için araçların üzerine çıktı.
KAPUTUN ÜZERİNE YATTI
Başakşehir'de kaydedilen bir görüntüde, bir vatandaşın buzlanan yolda ilerlemekte güçlük çeken aracın kaputunun üzerine yattığı görüldü.
Görüntüde kar yağışının devam ettiği görülürken, otomobilin ise yavaş yavaş ilerlediği anlar yer aldı.
Başakşehir'de, buzlu yollarda vatandaşlar araçların üzerine çıktı VİDEO
BAGAJA OTURURKEN DÜŞTÜ
Bayrampaşa'da sürücü tarafından kaydedilen bir görüntüde ise aracın bagaj kısmına oturan bir kişi, otomobil hızlandığında düştü.