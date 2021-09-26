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    Başakşehir'de çaldığı bisikletle önce otomobile ardından kaldırıma çarptı

    Çaldığı bisiklet ile otomobile ardından kaldırıma çarpan şahıs, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Otomobil ve kaldırıma çarpmasına rağmen pes etmeyen hırsız, bisikleti götürdü.
    • İHA
    • 26.09.2021 - 13:56
    • Güncelleme : 26.09.2021 - 13:59
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    Başakşehir'de çaldığı bisikletle önce otomobile ardından kaldırıma çarptı

    İstanbul'un Başakşehir ilçesinde, yol kenarında bağlı olan elektrikli bisiklet çalındı.

    Bisikleti gözüne kestiren şahıs, yerinden çıkarmak için bir süre uğraştı.

    Etrafa bakındıktan sonra kimsenin gelmediğini fark eden hırsız, bisiklete binerek uzaklaşmaya çalıştı.

    ÖNCE OTOMOBİL ARDINDAN KALDIRIMA ÇARPTI

    Bisikletle ile uzaklaşmaya çalışan hırsız önce önünde bulunan bir araca, sonra ise yolun karşısındaki kaldırıma çarptı.

    Şaşkın hırsızın o anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Başakşehir'de çaldığı bisikletle kaza yaptı VİDEO

    Başakşehir de çaldığı bisikletle önce otomobile ardından kaldırıma çarptı #1

    Başakşehir de çaldığı bisikletle önce otomobile ardından kaldırıma çarptı #2

    Başakşehir de çaldığı bisikletle önce otomobile ardından kaldırıma çarptı #3

    Başakşehir de çaldığı bisikletle önce otomobile ardından kaldırıma çarptı #4



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