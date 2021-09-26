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Başakşehir'de çaldığı bisikletle önce otomobile ardından kaldırıma çarptı

Başakşehir'de çaldığı bisikletle önce otomobile ardından kaldırıma çarptı

Çaldığı bisiklet ile otomobile ardından kaldırıma çarpan şahıs, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Otomobil ve kaldırıma çarpmasına rağmen pes etmeyen hırsız, bisikleti götürdü.