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Başakşehir'de cipten 75 bin dolar çaldılar

Başakşehir'de cipten 75 bin dolar çaldılar

Evini satan mağdur İlker Kılıç aldığı 75 bin doları aracının arkasına koydu. Hareket edecekken bir anda arka kapıdan bir kişi parayı çaldı. Polis şüphelileri yakalamak için soruşturma başlattı.