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    Başakşehir'de cipten 75 bin dolar çaldılar

    Evini satan mağdur İlker Kılıç aldığı 75 bin doları aracının arkasına koydu. Hareket edecekken bir anda arka kapıdan bir kişi parayı çaldı. Polis şüphelileri yakalamak için soruşturma başlattı.
    • 27.05.2022 - 12:05
    • Güncelleme : 27.05.2022 - 12:33
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    Başakşehir'de cipten 75 bin dolar çaldılar

    İstanbul'un Başakşehir ilçesi Başak Mahallesi'ndeki Tapu Müdürlüğü'nde İlker Kılıç, 75 bin dolar değerinde daire satışı yaptıktan sonra Tapu Müdürlüğü'nden çıkıp, cipine bindi.

    4 hırsız parayı çaldı

    Para dolu çantayı arka koltuğa bırakan Kılıç, cipini çalıştırdığı sırada arka kapıyı açan bir kişi çantayı çalıp, yaklaşan otomobile bindi. İçinde 4 şüphelinin olduğu plakasız otomobil hızla uzaklaştı.

    Şüphelilerin kaçtığı araca tutarak bir süre peşinden koşan Kılıç daha sonra polise haber verdi. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

    Başakşehir'de otomobilden 75 bin dolar çalındı ViDEO

    "Hırsız kapımı açarak paramı aldı"

    Mağdur İlker Kılıç açıklamasında, "Başakşehir Tapu'da satış akdimizi gerçekleştirdik. Paramızı aldık. Yolun karşısındaki aracıma bindim. Koltuğun altına paramı koyduktan sonra aracı çalıştırdım. Arkamda duran mavi renkli plakasız araçtan inen hırsız kapımı açarak paramı aldı. O sırada aşağıya indim, kovalamaca oldu, paramızı çaldırdık. Emniyet güçlerine inanıyoruz. Gerekeni yapmalarını istiyoruz. 4 kişilerdi, bir kişi parayı alarak kaçtı. Ben kaçan hırsızların arabasının camını tuttum. Cam patladı, hatta elimize yüzümüze cam parçaları geldi." dedi.

    DHA'nın habeirne göre, polis şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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