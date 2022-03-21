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    Başakşehir'de çocuğun yere düşürdüğü telefonu aldı

    Bir kadın, kendisinden dakikalar önce küçük çocuğun yere düşürdüğü cep telefonunu alıp yoluna devam etti. Yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 21.03.2022 - 10:22
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    Başakşehir'de çocuğun yere düşürdüğü telefonu aldı

    İstanbul’un Başakşehir ilçesi Ziya Gökalp Mahallesi'nde evine doğru koşan erkek çocuğu, cebindeki telefonu kaldırıma düşürdü.

    Dakikalar sonra aynı yolda yürüyen ve elleri poşetlerle dolu olan kadın, çocuğun düşürdüğü telefonu alarak kayıplara karıştı.

    ÇEVRE KONTROLÜ BİLE YAPMADI

    Telefonun yere düştüğü ve hırsızın alıp gittiği anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

    Öte yandan soğukkanlı kadın hırsızın çevresine bile bakmadan telefonu alıp uzaklaşması ‘bu kadarına pes’ dedirtti.

    Başakşehir de çocuğun yere düşürdüğü telefonu aldı #1

    Başakşehir de çocuğun yere düşürdüğü telefonu aldı #2

    Başakşehir de çocuğun yere düşürdüğü telefonu aldı #3


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