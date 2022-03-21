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- Başakşehir'de çocuğun yere düşürdüğü telefonu aldı
Başakşehir'de çocuğun yere düşürdüğü telefonu aldı
Bir kadın, kendisinden dakikalar önce küçük çocuğun yere düşürdüğü cep telefonunu alıp yoluna devam etti. Yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.
- İHA
- 21.03.2022 - 10:22
İstanbul’un Başakşehir ilçesi Ziya Gökalp Mahallesi'nde evine doğru koşan erkek çocuğu, cebindeki telefonu kaldırıma düşürdü.
Dakikalar sonra aynı yolda yürüyen ve elleri poşetlerle dolu olan kadın, çocuğun düşürdüğü telefonu alarak kayıplara karıştı.
ÇEVRE KONTROLÜ BİLE YAPMADI
Telefonun yere düştüğü ve hırsızın alıp gittiği anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Öte yandan soğukkanlı kadın hırsızın çevresine bile bakmadan telefonu alıp uzaklaşması ‘bu kadarına pes’ dedirtti.